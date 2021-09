Mit dem Einbau von stationären Raumluftreinigungsgeräten will die Stadt Mayen mehr für den Gesundheitsschutz ihrer Grundschulen und Kindertagesstätten leisten. In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses unterbreitete Oberbürgermeister Dirk Meid dazu einen Vorschlag. Ebenfalls interessant war das Thema Migrationsbeirat: Da will die Stadt einen Stillstand verhindern – und scheiterte bei der Abstimmung.