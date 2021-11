Die Bilder dutzender Containerschiffe, die vor dem Hafen der US-Metropole Los Angeles auf ihre Abfertigung warten, sorgten auch hierzulande für Aufsehen. Dabei muss man für solche Szenen gar nicht so weit in die Ferne schweifen: Tagelang stehen Frachter auch in Rotterdam vor dem größten Seehafen Europas im Stau. Die Auswirkungen spüren auch Hafen- und Containerterminalbetreiber aus unserer Region.