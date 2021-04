Anfang des März stellten Schwerlastkräne die neue Containerbrücke für den Andernacher Rheinhafen auf. Kürzlich zeigten die Stadtwerke Andernach in der virtuellen Bilanzpressekonferenz zum Hafengeschäftsjahr 2020, dass das kontinuierliche Wachstum im Containergeschäft die stolze Investition in Höhe von 6,9 Millionen Euro durchaus rechtfertigt. Allein 2020 stieg die Zahl der in Andernach umgeschlagenen Container im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent.