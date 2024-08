Plus Andernach

Container und Feld in Flammen: War es Brandstiftung?

i Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/DPA

Zu zwei Bränden ist es am Sonntagmorgen in Andernach-Miesenheim und Bassenheim gekommen, die nach Ansicht der Andernacher Polizei in einem Zusammenhang stehen könnten. Ferner meldet die Polizei Diebstähle und Unfallfluchten, die sich am Wochenende ereignet haben.