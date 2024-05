Plus Mendig

Comedian und Lehrer Martin Schopps in Mendig: Amüsanter Blick ins Klassenzimmer

Von Elvira Bell

i Martin Schopps begeisterte am Samstagabend in Mendig: Auch darauf, dass Vornamen für die Kinder Türen öffnen, aber auch schließen können, war der ausgebildete Lehrer eingegangen. Foto: Elvira Bell

Eine Doppelschulstunde Comedy mit Lachgarantie hat Martin Schopps mit seinem aktuellen Programm „Best of ...!“ in Mendig geboten. Nach zwei Jahren gastierte der Comedian auf Einladung der KulTour Mendig wieder in der voll besetzten Laacher-See-Halle.