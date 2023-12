„Christmas Beats“ auf der Bühne des Weihnachtszaubers – Joe Wulf swingt auf Mayener Markt

Mit Joe Wulf und seinen Gentlemen of Swing kommt am Samstag, 16. Dezember, ein weiteres Musik-Erlebnis der „Christmas Beats“-Reihe auf die Bühne des Mayener Weihnachtszaubers.

Symbolfoto Foto: picture alliance/dpa/Julian Weber

Präsentiert wird das Musikprogramm von der MY-Gemeinschaft in Kooperation mit Dimepro Recording & More und der Stadt Mayen sowie dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Sieben Jazzmusiker spielen die beliebtesten Weihnachtssongs von Künstlern wie Bing Crosby, Frank Sinatra, Louis Armstrong, bis hin zu Nat King Cole oder Ella Fitzgerald.

Für das Programm „Wonderful World of Christmas“ haben sich Joe Wulf und seine Gentlemen of Swing eine Künstlerin ins Boot geholt. Mit Sängerin Angela van Rijthoven kommt eine Stimme hinzu, die das Programm bereichern soll. Jeweils freitags um 12 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt an jedem Adventswochenende. Am Samstag, 23. Dezember, endet der Weihnachtszauber mit einem feierlichen Finale.