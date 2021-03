Chöre in der Region: Sänger sitzen zu Hause und singen in der Dusche

Chor- und Orchesterproben, die nicht beruflich bedingt und für die kein besonders öffentliches Interesse besteht, dürfen aktuell nicht stattfinden. Folglich wartet eine große Anzahl von Kulturtreibenden sehnsüchtig auf eine Perspektive. So auch viele Tausend Sänger in Rheinland-Pfalz, die sehr gern und hoffentlich bald ihrem Hobby nachgehen möchten. Nach dem ersten Lockdown konnte aufgrund bestens umgesetzten Hygienekonzepts noch geprobt werden. „Das ist jetzt alles durch neue Corona-Regeln für die bekannte Katz und auf null gesetzt“, erklärt Leo Kröll, Schatzmeister des Kreischorverbandes Mayen in einer Pressemitteilung.