Als geradezu desaströs hat der Chorverband Rheinland-Pfalz in einer Pressemitteilung den augenblicklichen Status quo der Corona-Politik in Bezug auf den Probenbetrieb der Amateurmusik in Chor und Orchester bewertet. Diese lasse jede praxisorientierte, planbare Perspektive vermissen, so der Landesverband.