Der Fahrplanwechsel am vorigen Sonntag hätte Verbesserungen mit sich bringen sollen – stattdessen haben Hunderte von Schülern und Kindergartenkindern am Montag und Dienstag vergeblich auf ihren Bus gewartet. Viele Busse des Unternehmens VREM tauchten nicht auf, manche an der falschen Haltestelle.