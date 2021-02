Der Klimaschutz wird auch für die Kommunen zu einem immer wichtigeren Thema. In Mayen kümmert sich seit gut zehn Monaten der 29-jährige Helge Lippert darum. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät er, was Kommunen tun können, um das Klima zu retten, wie die Stadt Mayen diese Aufgabe angeht und was er sich nach der Landtagswahl von der neuen Landesregierung wünscht.