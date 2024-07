Plus Kreis MYK

CDU und SPD machen's einfach: Große Koalition bahnt sich im Landkreis MYK an

i 17 Frauen und Männer ziehen neu in den Kreistag MYK ein, der 50 Köpfe zählt. Am Montag werden die Kreistagsmitglieder von Landrat Alexander Saftig verpflichtet. Foto: Thomas Brost (Archiv)

Die Jamaika-Koalition im Kreistag Mayen-Koblenz ist Geschichte, die Fraktionen von CDU, Grünen und FDP finden in der neuen Konstellation keine Mehrheit mehr. So deutet sich nach fünf Jahren eine neue Verbindung an: CDU und SPD wollen eine Zusammenarbeit verabreden.