Paukenschlag im Stadtrat Mendig: Der Haushaltsentwurf 2022 fand keine Gnade in den Fraktionen von CDU und Grünen und fiel, nur unterstützt von SPD und Konrad Böhnlein (Grüne), mit 9 zu 12 Stimmen durch. Zuvor war der Haushalt der Stadt mehrfach beraten worden, zuletzt in einer informellen Sitzung der Fraktionen am vorigen Freitag. Der Ablehnung des Haushaltes ging eine Redeschlacht in recht rauem Ton voraus.