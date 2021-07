„Carmen“ bei den Burgfestspielen in Mayen: Intendant Daniel Ris interpretiert Oper neu

Fünf Intendantenjahre sind schnell vorüber, besonders, wenn eines davon durch die Corona-Pandemie ausgebremst wird. Was bleibt von Daniel Ris bei den Burgfestspielen Mayen, wenn der 56-Jährige jetzt seinen Abschied nimmt und als Intendant an die Neue Bühne Senftenberg wechselt? Er brachte eine klare Zäsur, eine ambitionierte Neupositionierung der traditionsreichen Freilufttheaterfestspiele. Also nehmen wir die „Ära“ als Begriff her, versehen mit dem Attribut „kurz“ oder – je nach Belieben – „allzu kurz“.