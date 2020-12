Mayen

Was nützt die beste Hilfsleistung, wenn sie nicht ankommt? Der staatliche Kinderzuschlag zum Beispiel erreicht nach einer Schätzung nur ein Drittel der bezugsberechtigten Familien. Der Caritasverband für die Diözese Trier will das ändern. Er hat jetzt das Projekt „Caritas-Familienbüro“ auf den Weg gebracht. Während eines Pressegespräches im Café Cati der Geschäftsstelle des Caritasverbandes Rhein-Mosel-Ahr in der St.-Veit-Straße in Mayen wurden das Anliegen und die Hintergründe erläutert.