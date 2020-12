Kreis Mayen-Koblenz

Wird die Sucht in Zeiten von Corona durch Existenzängste, soziale Isolation, Überforderung mit Homeoffice und Kinderbetreuung noch unsichtbarer? Wachsen in der Krise die Gefahren durch Alkohol, Medikamente oder Spielsucht noch mehr? Unsere Zeitung hat beim Caritasverband Koblenz und beim Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr in Mayen nachgehört.