Campingplätze in der Region sind gefragt: Betreiber freuen sich auf eine gute Saison 2021

Groß war der Jubel in Rheinland-Pfalz am 12. Mai dieses Jahres: Unter bestimmten Voraussetzungen wurde der Camping-Tourismus für autarke Campingfahrzeuge wieder erlaubt. Diese Regelung galt jedoch nur für diejenigen Wohnmobile oder -wagen, die eigene sanitäre Anlagen an Bord haben. Denn die 22. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz sah vor, dass sanitäre Anlagen und andere Gemeinschaftseinrichtungen nicht genutzt werden durften und geschlossen blieben. Wer nicht autark und kein entsprechend ausgestattetes Wohnmobil besaß, hatte bislang schlechte Karten. Seit dem 18. Juni dürfen die Campinganlagen im Land jedoch wieder vollständig öffnen.