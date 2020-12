Mendig

Legionär zu sein war schon im alten Rom eine Ehre. Eine stattliche Anzahl von schmucken Legionären, der Weisteste von ihnen ist bereits 63 Jahre jung, wurden jetzt am Ginsterknöchel in der Nähe des Hochsteins und im tiefsten Lager- und Gärkeller der Welt gesichtet. Im 30 Meter tiefen Felsenkeller prägten sie für kurze Zeit den atmosphärischen Puls ihrer steinreichen Heimat und die eindringlichen Urgewalten in den weitverzweigten Basaltbrüchen ein Stück weit mit.