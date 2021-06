Der designierte Intendant der Burgfestspiele, Alexander May, wird neben seiner Tätigkeit in Mayen von der Spielzeit 2022/23 an auch als künstlerischer Leiter des Landestheaters Schwaben in Memmingen arbeiten. Diese Entwicklung hat die Mayener Kommunalpolitik offenbar weitgehend unerwartet getroffen. Jetzt herrscht Unruhe hinter den Kulissen.