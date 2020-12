Archivierter Artikel vom 09.04.2020, 11:56 Uhr

Mayen

Burgfestspiele Mayen abgesagt: Programm soll im kommenden Jahr nachgeholt werden

Jetzt steht es fest. Auch die Burgfestspiele Mayen müssen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus im Jahr 2020 ausfallen. Diese Entscheidung hat der Stadtvorstand in Abstimmung mit dem Ältestenrat am 8. April auf Basis des im Stadtrat in einer außerordentlichen Sitzung am 1. April gefassten Beschlusses getroffen.