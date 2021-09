Kaum ist Alexander May im Amt, da setzt er gleich die ersten Duftmarken. Der neue Intendant der Burgfestspiele Mayen hat im Kulturausschuss seine Gesamtkonzeption für das Erscheinungsbild der Freiluftspiele 2022 vorgestellt. Einiges will May weiterentwickeln – und einiges hat er bereits vor seinem ersten Arbeitstag am 1. September in die Wege geleitet.