Burg Eltz

Das Urlaubsfoto noch an Ort und Stelle via Instagram oder Facebook mit Freunden und Verwandten teilen – vor der Burg Eltz war dieses lieb gewonnene Ritual bis vor Kurzem mangels vernünftiger Mobilfunkversorgung schlicht und ergreifend nicht möglich. Damit ist jetzt jedoch Schluss: Die Telekom hat sich des weißen Fleckens angenommen und eine der bekanntesten deutschen Höhenburgen an das LTE-Netz angeschlossen.