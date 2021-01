Andernach

Vor 65 Jahren waren die Augen der Welt auf Andernach gerichtet: Am 20. Januar 1956 stattete der erste Bundeskanzler der noch jungen Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, der Bäckerjungenstadt einen Besuch ab, um in der Krahnenberg-Kaserne die Bundeswehr offiziell in Dienst zu stellen. Begleitet wurde er dabei von Verteidigungsminister Theodor Blank, dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Peter Altmeier, Generalleutnant Adolf Heusinger, Militärattachés aus 17 Staaten und mehr als 200 Journalisten aus aller Welt.