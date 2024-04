Plus Pellenz Bürgermeister für Kruft, Nickenich, Plaidt und Saffig: CDU Pellenz stellt ihre Kandidaten vor i Auf dem Foto sind von links Peter Wilkes, Walter Kill, Anette Moesta, Detlev Leersch und Karl-Josef Dötsch zu sehen. Foto: CDU Pellenz/Fotostudio moments Den CDU-Verbänden in der Pellenz ist es wieder gelungen, in Kruft, Nickenich, Plaidt und Saffig engagierte Kandidaten für die Wahl zu finden. Lesezeit: 1 Minute

Die CDU-Vorsitzende des Gemeindeverbandes Pellenz, Anette Moesta (MdL), freut sich, dass zur Kommunalwahl am 9. Juni wieder viele Christdemokraten und Freie Bürger für die CDU für den Verbandsgemeinderat und die Ortsgemeinderäte kandidieren. Das teilt sie in einer Pressemeldung mit. In Kruft kandidiert der amtierende Ortsbürgermeister Walter Kill, in Nickenich Ortsbürgermeister ...