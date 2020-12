Buch „Schlösser und Burgen“ erklärt Bauwerke der Eifel – Neuer Kalender zeigt historische Motive aus Polch

Kreis MYK

Eifelexpertin Ingrid Retterath hat es erneut getan: In Buchform kehrt die Hürther Autorin zurück in die Heimat ihrer Kindheit und Familie. Nach einem zuletzt eher kulinarischen Ausflug in die Küche der Region dreht sich das neue Buch „Schlösser und Burgen“ vor allem um die titelgebenden Bauwerke der Eifel. Insgesamt 30 Anlagen werden mit zahlreichen Farbfotos auf 72 Seiten vorgestellt. Retterarth nimmt die Leser dabei mit auf eine beeindruckende Reise in die Vergangenheit zwischen Aachen, Köln, Koblenz und Trier. Von den fünf Bauwerken des Kreises MYK hat es das Schloss Bürresheim mit seinem prächtigen Barockgarten sogar auf die Titelseite geschafft. Die nahezu unveränderte Inneneinrichtung des Schlosses lädt bei Führungen dazu ein, den Lebensstil des rheinischen Adels vom 15. bis in das 20. Jahrhundert kennenzulernen. In ihrem Vorwort schreibt die Autorin: „Im Mittelalter, so scheint es, war den Herrschern kein Felssporn zu hoch und kein Berghang zu steil, um nicht mit einer Höhenburg versehen zu werden“. Trotz der Bewunderung für die architektonischen Meisterleistungen: tauschen wollte Retterath nicht mit den Burgherren, deren Leben in kalten Gemäuern selten märchenhaft.