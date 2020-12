Plaidt

Am 25. Mai gegen 6.50 Uhr kam es in der Dr.Kurt-Schumacher-Str. in Plaidt zum Vollbrand eines Wohnhauses. Durch bislang noch ungeklärter Ursache geriet hierbei in einem Wohnzimmer eine Wohncouch in Brand, so dass im Fortlauf der 1. Stock des Hauses, sowie das Dachgeschoss Feuer fingen.