Bräuche zu Coronazeiten: Gymnasiastin stellt Maibaum für den Angebeteten auf

Die Walpurgisnacht und der 1. Mai nahen. Viele Menschen stellen sich die Frage: Was ist mit den seit Jahrzehnten gepflegten Bräuchen? Eine Umfrage unserer Zeitung zeigt: Trotz Corona ist das Wahren der Traditionen angesagt. Die Blaskapelle Ettringen setzt in ihrem Ort den lieb gewonnen Brauch des Maiweckens allerdings in anderer Form fort. Dieses Mal erklingen am 1. Mai die Melodien nicht um 6 Uhr vom Hauptportal der Pfarrkirche St. Maximinus aus, sondern erst um 10 Uhr. Dann spielen die einzelnen Musiker aus ihren Fenstern, vom Balkon oder aber auch auf der Straße bekannte Mailieder und auch den Choral „Wunderschön prächtige“. Der erste Vorsitzende der Blaskapelle nennt die Aktion in diesem Jahr „Corona-Maiwecken 2020“. Otto Barz erklärt: „Jeder spielt da, wo er wohnt. “ Somit sei für die Sicherheit und Gesundheit der Musikanten gesorgt, und die Ettringer hören an vielen Orten gleichzeitig die Melodien.