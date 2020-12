Archivierter Artikel vom 21.06.2020, 14:29 Uhr

Andernach

Bombendrohung gegen Andernacher Rewe-Markt: Verdächtige ermittelt

Gegen den Andernacher Rewe-Markt an der Breite Straße gab es am Samstagabend eine Bombendrohung. Der Supermarkt in der Innenstadt wurde daraufhin umgehend geräumt und weiträumig abgesperrt.