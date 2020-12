Mayen

Wegen einer Bombendrohung gegen das Amtsgericht in Mayen ist es am Freitagvormittag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Wie Joachim Anheier, Direktor des Amtsgerichts, auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, ging die Drohung am 9.19 Uhr per E-Mail ein. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich rund 80 Menschen in dem Gebäude. Auch ein Gericht in Kaiserslautern habe eine gleichlautende Drohung erhalten, sagte Anheier.