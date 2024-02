Plus Mayen Blockaden gegen mögliche Terrorangriffe: Mayen will sein Stadtzentrum absichern Braucht eine 20.000-Einwohner-Stadt Mayen eine funktionstüchtige immobile Terrorabwehr für den Stadtkern, so wie sie die Stadtverwaltung haben möchte? Normalerweise eine Frage, über die man lang und ausführlich diskutieren würde – wäre Mayen nicht die Stadt, in der das größte Volksfest im nördlichen Rheinland-Pfalz über die Bühne gehen würde, der Lukasmarkt. Von Thomas Brost

Jetzt will die Stadt Fakten schaffen, im Bauausschuss ist die Problematik kurz angeklungen, im Haupt- und Finanzausschuss am 6. März soll die Vergabe für ein Zufahrtsschutzkonzept vorgenommen werden. Im Februar 2022, also vor zwei Jahren, war die Terrorabwehr in den Mayener Gremien bereits ein intensiv besprochenes Thema. Das Ziel der Stadt: ...