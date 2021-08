Der Gesetzgeber hat allen Kommunen auferlegt, dass sie Bushaltestellen und Haltestationen bis Januar 2022 barrierefrei umbauen müssen. Ein Mammutwerk, das in einem Zug oftmals schwer zu stemmen sein wird. Allerdings ist in Mayen ein weiterer Schritt unternommen worden – am Bahnhof Mayen-Ost.