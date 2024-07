Plus Maifeld

Biodiversität unter Strom: Wo unter der Freileitungstrasse im Maifeld neues Leben entsteht

i Tamara Rischen ist promovierte Agrarökologin. Seit 2022 arbeitet die 30-Jährige für die Stiftung Kulturlandschaft Rheinland-Pfalz. Foto: Birgit Pielen

Tamara Rischen, 30-jährige Agrarökologin, kümmert sich im Dienste der Wissenschaft um das „Flower Line Projekt“ im Maifeld. Dort ist die Freileitungstrasse von Lonnig bis Pillig in eine Blühtrasse umgewandelt worden. Was wächst jetzt hier? Welche Insekten leben hier? Und was bringt das Ganze?