Kreis MYK

Nach Ostern und Pfingsten haben die Gläubigen nun mit Fronleichnam ein weiteres kirchliches Fest in deutlich eingeschränkter Form feiern müssen. Die traditionellen Prozessionen, an denen am Donnerstag nach dem Dreifaltigkeitssonntag das Allerheiligste durch die Straßen getragen wird, fielen wegen der Corona-Maßnahmen aus. Die RZ schaute sich in der Region um, wie Christen das Fest begingen.