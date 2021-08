Bilanz 2020 im Zeichen der Krise: Corona beschert Andernacher Geysir sechsstelligen Verlust

Steigende Besucherzahlen, steigende Umsätze, steigender Gewinn – in den Vorjahren entwickelten sich diese Zahlen in der Jahresbilanz des Andernacher Geysirs nur in eine Richtung: nach oben. Die erste Corona-Saison 2020 setzte dieser Erfolgsgeschichte ein jähes Ende: Statt schwarze Zahlen zu schreiben, erwirtschaftete die Tourismusattraktion einen Fehlbetrag in Höhe von knapp 755.000 Euro. In seinem Lagebericht über das vergangene Jahr interpretiert das Unternehmen, das von Christian Heller geführt wird, die Zahlen und wagt einen Blick auf die laufende Saison.