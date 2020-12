Andernach

Die Stadt Andernach bewirbt sich um Mittel aus einem neuen Förderprogramm, welches die besonderen Bedürfnisse der vier Stadtteile in den Fokus rückt: Das Modellvorhaben „Stadtdörfer“ des Landes Rheinland-Pfalz unterstützt Entwicklungsprozesse in den Stadtteilen der kreisfreien und kreisangehörigen großen Städte, die nicht in das etablierte Förderprogramm der Dorferneuerung aufgenommen werden können. Die Ortsbeiräte von Miesenheim, Namedy, Eich und Kell haben bereits dafür gestimmt, dass die Stadt entsprechende Förderanträge stellt, jetzt hat sich auch der Andernacher Stadtrat dafür ausgesprochen.