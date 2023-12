Kreis MYK/Andernach

Bevorstehende Landratswahl im Kreis Mayen-Koblenz: Auch Grüne nominieren Pascal Badziong zum Kandidaten

Pascal Badziong (CDU) ist bei der Wahlversammlung der Grünen Mayen-Koblenz in Andernach mit 89 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten für die Landratswahl im Kreis Mayen-Koblenz am 9. Juni 2024 gewählt worden. Bereits im Oktober hatte die CDU den Ersten Kreisbeigeordneten auf dem Nominierungsparteitag in Mülheim-Kärlich mit 97,8 Prozent der Stimmen gewählt.