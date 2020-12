Kreis Mayen-Koblenz

Für viele passionierte Motorradfahrer gibt es nichts Schöneres, als mit dem „Bock“ möglichst geräuschintensiv durch die Landschaft zu brettern. Was den Fans der PS-starken Zweiräder ein glückseliges Lächeln aufs Gesicht zaubert, ist für die Anwohner besonders beliebter Motorradstrecken der reinste Horror. Anstatt die Ruhe bei Kaffee und Kuchen am Sonntag auf der heimischen Terrasse genießen zu können, donnern Zweiräder an ihrer Kaffeetafel vorbei. Lösungen müssen her, finden Betroffene, auch die Politik will jetzt aktiv werden.