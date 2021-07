Betriebshof verwüstet: Nette hinterlässt Millionenschaden in Mayen

Auf den ersten Blick erinnert nur noch ein kleiner „Baggersee“ daran, dass die Nette in der vergangenen Woche teilweise bis zu einem Meter hoch auf dem Gelände des Mayener Betriebshof stand. Nach dem der Fluss wieder in sein Bett zurückgekehrt ist, zeigt sich jedoch immer deutlicher das ganze Ausmaß der Zerstörung: Andreas Seiler, Fachbereichsleiter Bauen, Grundstücks- und Gebäudemanagement, schätzt den entstandenen Schaden an den Gebäuden und den Gerätschaften derzeit auf mehr als 1,8 Millionen Euro.