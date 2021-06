Mit Aufhebung der Impfpriorisierung Anfang dieser Woche sollen in Rheinland-Pfalz nun die Betriebsärzte maßgeblich daran beteiligt sein, die Impfkampagne voranzutreiben. Auch Andernachs größter Arbeitgeber ThyssenKrupp Rasselstein nahm am Montag sein eigenes Impfzentrum auf dem Werksgelände in Betrieb. Gesundheitsminister Clemens Hoch verschaffte sich am Freitag einen Überblick über die dortigen Abläufe.