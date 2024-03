Plus Plaidt Betont locker in den Wahlkampf: Kreis-CDU Mayen-Koblenz bestätigt Pascal Badziong als Landratskandidat Von Justin Buchinger i Pascal Badziong (3. von links) hat als Landratskandidat die Spitze der CDU in Mayen-Koblenz hinter sich. Foto: Justin Buchinger Die Kommunalwahl geht in die heiße Phase. Trotzdem hat Pascal Badziong, nachdem er mit großer Zustimmung zum gemeinsamen Landrats Kandidaten der Ampel-Koalition im Kreistag Mayen-Koblenz gekürt wurde, hat er seinen Wahlauftakt bewusst entspannt gestaltet. Lesezeit: 1 Minute

Bei einer Mitgliederversammlung hat der CDU-Kreisverband Mayen-Koblenz am Donnerstagabend, 07. März in der Hummerich-Halle in Plaidt erneut für Pascal Badziong als Kandidaten für das Landratsamt bei der kommenden Kommunalwahl gestimmt. Nachdem ihn die Versammlung mit 97 Prozent der Stimmen bestätigte, stellte Badziong, aktuell Erster Kreisbeigeordneter, den Christdemokraten und Besuchern bei ...