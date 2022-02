Der Rosenmontag wird auch in diesem Jahr kein gewöhnlicher sein. Und wer in diesen Tagen das Karnevalsmuseum, das Markus Topp im Erdgeschoss von Charles Bukowskis Geburtshaus in der Aktienstraße 12 eingerichtet hat, besucht, könnte glatt nostalgisch werden: In den liebevoll mit karnevalistischen Uniformen, Orden, Urkunden und Bildern ausgestatteten Räumen ist nämlich jeden Tag Karneval.