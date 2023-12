Besonderes Weihnachtsgeschenk: Feuerwehr in Bell hat ein neues Fahrzeug

Lange wurde es herbeigesehnt, jetzt ist es endlich da: Das neue Feuerwehrfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr in Bell ist ein Sachse.

„Großer Bahnhof“ zur Begrüßung des neuen Feuerwehrautos für die Freiwillige Feuerwehr Bell. Foto: rw-system/Stefan Pauly/VG-Verwaltung Mendig

Ein Abholkommando hatte sich zusammen mit Christopher Wittig, dem für die Feuerwehr zuständigen Teilbereichsleiter Sicherheit und Ordnung der VG-Verwaltung Mendig, nach Görlitz in Sachsen aufgemacht, um das dort bei der Firma BTG aufgebaute Mittlere Löschfahrzeug (MLF) in Empfang zu nehmen und in die Eifel zu überführen. Das neue Beller Feuerwehrfahrzeug, das mit rund 230.000 Euro veranschlagt war, verfügt unter anderem über einen integrierten Lichtmast, über einen 1000 Liter fassenden Löschwassertank und einen akkubetriebenen Gebäudelüfter.

„Es ist vielfältiger, leistungsfähiger und effizienter sowohl für die Brandbekämpfung, als auch für die Abwehr von Hochwassergefahren als das bisher in Bell stationierte Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser“, sagte Verbandsgemeindebürgermeister Jörg Lempertz bei der Übergabe des Fahrzeugs.