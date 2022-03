„Exzellente Militärmusiker“, „ein sagenhafter Abend“, „feingeschliffene Harmonie und perfekte Interpretationen“: So lautete am Freitagabend die einhellige Meinung zahlreicher Besucher am Ende des eindrucksvollen Benefizkonzertes. Es fand zu Gunsten der Aus- und Weiterbildung der Nachwuchses im Kreismusikverband Mayen-Koblenz statt.