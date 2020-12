Beinahe-Unfall für Radfahrerin: Nagelblock in Feldweg vergraben

Archivierter Artikel vom 28.06.2020, 14:05 Uhr

Glück im Unglück hatte eine Fahrradfahrerin, die am Samstagmittag Opfer einer heimtückischen Falle wurde. Die 27-Jährige fuhr auf einem Feldweg entlang der Nette, als plötzlich im Bereich „Gut Nettehammer“ ihr Vorderreifen aufriss. Die Ursache fand sich vergraben im Boden: ein Betonblock, in den Nägel eingelassen worden waren, deren Spitzen nach oben zeigen und kaum sichtbar aus dem Waldboden ragten.

Die Polizei geht davon aus, dass dieser Nagelblock von einem unbekannten Täter selbst hergestellt und absichtlich platziert wurde. Glücklicherweise wurde kein Spaziergänger oder Radfahrer verletzt – auch die 27-Jährige nicht. Die Polizei betont, dass es keinesfalls um ein Kavalierdelikt, sondern um eine Straftat handelt. Täterhinweise bitte an die Polizei Andernach unter Telefon 02632/9210 oder per E-Mail an piandernach@polizei.rlp.de.