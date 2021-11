Im Rahmen von Tiefbauarbeiten wurde am Freitagmorgen gegen 8 Uhr im Bereich des Löwenkaree in Mayen eine Fliegerbombe gefunden. Der Bereich ist derzeit abgesperrt, wie die Stadt Mayen mitteilt. Der Kampfmittelräumdienst sei vor Ort, um die Lage zu sondieren.



Weitere Informationen folgen in Kürze.