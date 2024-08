Plus Polch

Bei den Genussexperten in Polch: Den Naschereien von Griesson – de Beukelaer auf der Spur

i Im Innovationscenter ist Handarbeit gefragt. Hier wird wie in einer ganz normalen Küche gearbeitet, nur eben mit Industriegeräten. Foto: Kai Myller

Genuss hat einen Namen: Griesson – de Beukelaer. Das Unternehmen ist in Polch beheimatet, einer der größten Arbeitgeber in der Region und feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Unsere Zeitung durfte einen Blick ins Innovationscenter werfen, wo neue Produkte entwickelt werden.