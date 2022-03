Mayen

Bei Dachdeckerarbeiten Feuer ausgelöst: Dachstuhl brennt komplett nieder

Beim Brand eines Dachstuhls in einem Haus in Mayen ist am Freitagmittag ein beträchtlicher Schaden entstanden. Wie die Polizeiinspektion Mayen mitteilt, brach der Brand bei Dachdeckerarbeiten an einem Bungalow aus.