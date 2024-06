Beeday in Mayen: Viel Rummel rund um die Biene

Mit dem Fachzentrum für Bienen und Imkerei feiert der Imkerverband Rheinland am Samstag, 6. Juli, 10 bis 17 Uhr, mit dem Beeday in Mayen sein 175-jähriges Jubiläum. Die Bienenforscher vom Fachzentrum in Mayen öffnen ihre Labore, Betriebsräume und den Bienengarten, um Einblicke in das Leben und die Arbeit mit Bienen zu bieten.

Der Imkerverband verlängert diese Veranstaltung zum benachbarten Viehmarkt und präsentiert moderne Themen aus der Imkerei. Das Fachzentrum hat ein Honigeis entwickeln lassen, das es im Bienengarten zu kaufen gibt. Auch der Imkerverband hat mit Honig experimentier und ein Honigbier entwickelt. „Wir haben der Brauerei in Kassel extra Honig aus dem Rheinland geliefert, damit das Bier den richtigen Geschmack zum Jubiläum hat“, sagt Tobias Heinen, Zweiter Vorsitzender des Imkerverbands Rheinland.

Und „Volle Drohnung“ gibt es auch

Der Name für das hopfige Honiggetränk lautet „Volle Drohnung“. Auf dem Viehmarkt steht am Samstag ein großes Festzelt, in dem sich jeder selbst einen Eindruck davon machen kann, ob die Braukunst gelungen ist. Im Zelt zeigen außerdem verschiedene Unternehmen, was in der Imkerei möglich ist. Die Digitalisierung reicht von der App für die Bienenpflege über Klanganalysen bis hin zur digitalen Druckproduktion von Honigetiketten.

Viele Einblicke rund um den Honig

Am Fachzentrum und im Bienengarten wird es neben einer Honigverkostung und Einblicken in ein Bienenvolk auch Fachvorträge geben. Am Viehmarkt hat der Verband einen kostenlosen Parkplatz eingerichtet, von dem aus auch das Fachzentrum bequem zu erreichen sei, wie der Imkerverband abschließend mitteilt.