Mayen

Bedrohung in Mayener Fitnessstudio am frühen Morgen: Mann schnappt sich ein Messer

Ein Mann hat in einem Fitnessstudio in der Mayener Innenstadt andere Gäste mit einem Messer bedroht. Die Polizeikräfte, die am Dienstag, 24. September, gegen 6.30 Uhr informiert wurden, nahmen den Mann in Gewahrsam.