Der Alte Krahnen prägt die Silhouette der Stadt Andernach und ist ein beliebtes Fotomotiv. Einst erfüllte der pittoresk anmutende steinerne Bau eine wichtige Funktion: Der Hafenkran hievte unter anderem die Mühlsteine, die in der Eifel und auch in Andernach selbst bearbeitet worden waren, auf die bereitliegenden Rheinschiffe, auf denen diese ihre Reise in alle Welt antraten.