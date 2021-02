Dicke Luft herrschte noch vor wenigen Wochen in dem Verfahren rund um die dritte Änderung des Bebauungsplans „Stadionstraße“ in Andernach: Auf einem rund 0,8 Hektar großen Grundstück zwischen der Bahnlinie und der bestehenden, größtenteils gewerblich genutzten Gebäuden will ein Andernacher Projektentwickler ein neues Wohngebiet mit drei Mehrfamilienhäusern, mehreren Doppelhäusern und einem Einfamilienhaus errichten (wir berichteten).